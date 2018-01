Avalanche de recursos permitiu volta de vários fichas-sujas

A prefeita de Campos e ex-governadora, Rosinha Garotinho (PR), que teve o mandato cassado duas vezes, conseguiu voltar ao cargo, primeiro por decisão do TSE e depois por liminar do TRE. O ex-governador e deputado Anthony Garotinho (PR) foi condenado no mesmo processo a três anos de inelegibilidade, mas se beneficiou pelas decisões do TSE e do TRE.

O senador Jader Barbalho (PMDB-PA) está livre para se candidatar. Ele renunciou em 2001 para evitar um processo de cassação do mandato que terminaria em 2003. A pena foi completada em fevereiro de 2011.

O ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti (PP) renunciou em 2005. Hoje prefeito de João Alfredo (PE), ele estaria inelegível. / LUCIANA NUNES LEAL e ANGELA LACERDA