Auxílio-saúde volta a ser pago na Assembleia de São Paulo

Criado em outubro de 2012, o benefício foi suspenso em julho do ano passado, após abertura de investigação do Ministério Público. Até então, apenas um deputado havia utilizado o sistema de reembolso, no valor de R$ 69 mil, para gastos com o tratamento de um tumor.

Quando foi instituído, parlamentares justificaram a medida sob o argumento de que tiraram dinheiro do próprio bolso para ajudar a pagar a internação de três colegas de Assembleia em hospitais particulares.

A nova regra, além de delimitar o reembolso, cria critérios mais rígidos para o uso do benefício e a comprovação dos gastos. A Assembleia afirmou, em nota, que o auxílio foi "retomado com uma série de requisitos e critérios mais transparentes e restritivos" e que agora exige "uma contrapartida dos deputados". A Casa disse que, "ao contrário de outros parlamentos, não paga plano de saúde para os deputados ou familiares".