Auxiliares negam vazamento e relação com contraventor O jornalista Thomas Traumann, porta-voz da Presidência, afirmou ontem que Luiz Antônio Pagot mente ao levantar suspeitas sobre eventuais vazamentos ocorridos no Planalto. "Não conheço os senhores Pagot, Cachoeira, Claudio Abreu ou as tais 'pessoas ligadas a eles'. A suspeita levantada pelo sr. Pagot é caluniosa, além de absurda", disse.