Autoridades participam de missa campal em homenagem a Campos

Atualizada às 11h07

RECIFE - Começou há pouco a missa campal para o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos no Palácio do Campos das Princesas, sede do governo pernambucano. O local está lotado de políticos e admiradores de Campos. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o candidato tucano Aécio Neves e os governadores Geraldo Alckmin (SP), Luiz Fernando Pezão (RJ), Alberto Pinto Coelho (MG) e Jaques Wagner (BA) participam da cerimônia.

Ao chegarem ao local reservado às autoridades, eles foram recebidos com gritos de "Eduardo, guerreiro do povo brasileiro". Também estão presentes a ex-ministra Marina Silva e a direção do PSB. Marina deverá ser indicada candidata a presidente pelo PSB na próxima quarta.

A missa do funeral de Eduardo Campos, que era candidato do PSB à Presidência, é conduzida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Calcula-se que cerca de 150 mil pessoas estão presentes. As fotos de Campos e dos dois auxiliares foram colocadas ao lado de cada um dos caixões.