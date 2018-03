Autor de proposta diz que senadores nem leram o texto Relator do parecer sobre o repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o senador Walter Pinheiro (PT-BA) disse que "teve colega que nem leu as propostas". "Pensaram que não ia dar em nada", reagiu. Indagado se essa desobediência ao Supremo pode abalar ainda mais a relação entre Judiciário e Legislativo, ele respondeu com ressalva: "Se o Senado não votar isso neste ano, aí realmente o STF pode achar que estamos de provocação. Mas acho que não é um problema de birra, é mesmo apenas um erro".