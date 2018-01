Autor de censura ao 'Estado' vai assumir TJ-DF Autor há três anos e meio de censura judicial ao Estado, o desembargador Dácio Vieira foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do DF. O magistrado ocupará o comando da Corte até abril de 2014, na vaga que será aberta com a aposentadoria do atual presidente, João de Assis Mariosi, prevista para março.