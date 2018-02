Audiências da Monte Carlo começam na terça A Justiça Federal marcou para terça e quarta-feira as audiências de instrução e julgamentos dos réus da Operação Monte Carlo. O juiz federal Alderico Rocha Santos, que assumiu a 11ª Vara Federal, negou o pedido de sobrestamento das audiências formulado pela defesa de Cachoeira. Cabe recurso. Em 31 de maio, uma liminar do TRF da 1ª Região suspendeu as audiências. Os advogados alegaram cerceamento de defesa e desmembramento ilegal do processo. A defesa dos réus afirma, ainda, que não foram cumpridas todas as diligências solicitadas às empresas de telefonia.