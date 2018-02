Atrás nas pesquisas, Campos lidera nas viagens pelo Brasil

Com 28,3 mil quilômetros voados ou percorridos por terra, Eduardo Campos (PSB) foi o candidato que mais viajou pelo País no primeiro mês da campanha oficial, segundo mapas de monitoramento do Estadão Dados com os três principais concorrentes ao Planalto. Foram 47 deslocamentos entre 32 cidades das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Em segundo lugar no ranking de viagens está a presidente Dilma Rousseff, que percorreu quase 22 mil quilômetros - sem contar a ida para a Venezuela, no dia 29, quando participou da reunião de cúpula do Mercosul. O tucano Aécio Neves percorreu 15,7 mil quilômetros.

O levantamento considera todas as viagens dos três principais candidatos à Presidência feitas desde o dia 6 de julho, data que, pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral, marca o início oficial da campanha.As distâncias são medidas entre os centros das cidades, em linha reta.

Para Bazileu Margarido, um dos coordenadores da campanha de Campos, é natural que ele tenha viajado mais, já que é o mais desconhecido do trio. “Nós demos prioridade para o Sudeste e o Nordeste, mas, como o País é grande, a campanha precisou estar presente nas diversas regiões”, afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Bazileu, o ritmo das viagens não vai diminuir. “A agenda do candidato tem sido intensa e isso vai continuar. A diferença é que agora vamos poder contar com a maior visibilidade que a mídia oferece.”

Destino certo. Desde a última quinta-feira, quando esteve em Salvador, Campos circula pelo Nordeste. Da capital baiana, seguiu na sexta-feira para Arapiraca (AL) e reservou o dia de ontem para eventos na Paraíba, antes de seguir para Pernambuco.

Antes disso, o ex-governador pernambucano já havia rodado por Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. A ênfase em sua própria região tem razões matemáticas: as pesquisas mostram que, fora de Pernambuco, o candidato do PSB tem taxas de intenção de voto próximas à sua média nacional (9%, segundo a última pesquisa do Ibope).

A mancha formada pelos traçados das viagens de Aécio revela prioridade para o Sudeste - das 14 cidades visitadas, oito ficam na região.

No início da campanha, a maior parte das viagens de Dilma ainda se devia a compromissos como presidente. Nos últimos dias, porém, ela assumiu abertamente o figurino de candidata. Seu principal alvo foi o eleitorado paulista: nas últimas duas semanas, foram cinco agendas de campanha no Estado.