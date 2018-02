Atos elevam rejeição a partidos em geral O avaliação positiva do governo Dilma Rousseff não foi o único indicador que desabou após a onda de protestos de junho de 2013. A rejeição aos partidos, demonstrada em palavras de ordem, faixas e cartazes durante as manifestações, alastrou-se por grande parte do eleitorado, segundo demonstram pesquisas na época e nos últimos meses.