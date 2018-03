Ator diz ter sido preso por erro em ato em SP

A caminho de um jantar, Urizzi passou pela Paulista na hora do ato. Quando estourou o tumulto entre manifestantes e a polícia, o rapaz disse que tentou impedir que um policial lançasse bombas num grupo com crianças. "Eu gritei: 'Não joga bomba porque tem criança!'. Aí, um PM me abordou, pela nuca", relatou. "Até ali, eles mal tinham pedido minha identificação."

Depois de registrada a ocorrência, Urizzi foi levado ao Instituto Médico Legal para passar por exame de corpo de delito, com escoriações e uma lesão no pulso. O ator disse que vai processar a corporação, embora saiba o nome do PM que o agrediu. "Meus direitos só foram respeitados quando a Polícia Civil assumiu o caso", afirmou.