Átila Lins deverá ser o corregedor dos deputados

Pela regra atual, o cargo teria de ser ocupado pelo 2º vice-presidente da Casa, Fábio Faria (PSD-RN), mas ele abriu mão da função para evitar desgaste - pois foi um dos protagonistas do chamado escândalo das passagens, sobre abuso em viagens com dinheiro público. A segunda opção é dar o cargo para o 3º secretário da Mesa, Maurício Quintella Lessa (PR-AL). Mas ele é suspeito de desviar recursos em seu Estado.

A solução encontrada foi deixar a escolha nas mãos de Alves, que é acusado de enriquecimento ilícito. O deputado Átila Lins (PSD-AM) deve ser o escolhido.

A Corregedoria tem como função analisar a conduta dos parlamentares para dar suporte a decisões da Mesa nesse âmbito. O cargo tem ainda mais importância neste momento porque é por ali que começará a tramitar a cassação de mandato dos deputados condenados no julgamento do mensalão no Supremo.