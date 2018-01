Até Tiririca vira pré-candidato em SP

Na tentativa de aumentar o valor de face do partido, o PR decidiu dar ao deputado federal Tiririca (PR-SP) o status de pré-candidato a prefeito de São Paulo. A manobra atende a vários objetivos da legenda, como a retomada de um lugar no primeiro escalão do governo Dilma Rousseff.

Até agora, praticamente todos os partidos com alguma representativa no Congresso já anunciaram a disposição de ter candidatos próprios a prefeito de São Paulo, como PP, PTB, PDT, PPS, PC do B e PMDB, além de petistas e tucanos.

O atual ministro do Transporte, Paulo Sérgio Passos, é filiado ao PR, mas não tem respaldo da cúpula do partido. Sondado durante o carnaval, Tiririca já avisou que aceita a missão e em conversa ontem com o Estado colocou a melhora do transporte público como uma prioridade dos paulistanos.

Além dos objetivos no curto prazo, dentro da legenda há quem defenda que uma candidatura de Tiririca teria o efeito de manter o PR alinhado com o PT no cenário nacional sem se afastar do PSDB no Estado. Dessa forma, o partido teria peso importante em um eventual segundo turno em São Paulo entre petistas e tucanos na capital.

Outra aposta é que, tendo o artista à frente do partido, seria possível ampliar a bancada de vereadores, atualmente com cinco representantes na Câmara.

Tiririca teve 1,3 milhão de votos, sendo o deputado federal mais votado do País em 2010. Sua campanha tinha o deboche como slogan: "Pior do que está não fica". Com sua votação, ajudou a coligação de que fazia parte a eleger outros três parlamentares para a Câmara.

O responsável pela entrada do palhaço na política foi Valdemar da Costa Neto (PR-SP), um dos réus no processo do mensalão em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A nova investida também tem a mesma origem. Foi Valdemar quem ligou para o colega durante o Carnaval para propor a candidatura.

"Eu estava no interior do Rio no Carnaval, e ele (Valdemar) me ligou dizendo que tinham muitos pedidos de eleitores para que eu fosse candidato a prefeito", contou o deputado. "Não era uma coisa que eu pensava. Foi o partido que me procurou, mas, se o povo quiser, eu vou".

Tiririca mora em São Paulo desde 2006 e diz ser o principal problema da cidade o "trânsito maluco".

Discreto. Na Câmara a atuação do parlamentar é discreta, apesar de ele estar sempre presente em plenário e na comissão de Educação e Cultura.

Até hoje nunca subiu à tribuna do plenário para fazer qualquer pronunciamento. Comedido nas conversas com a imprensa ressalta não estar na política para fazer "palhaçada".

Vislumbrando um possível debate na televisão com o ex-governador José Serra (PSDB) e o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) o artista não se acanha. "Eles são muito inteligentes, mas eu vou falar da minha maneira. Eu sei das dificuldades do povo mais do que ninguém."