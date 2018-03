'Até minha mãe acha 'parecido'

"Todo mundo tem brincado, mas nunca me confundiram com ele (Cachoeira). A semelhança também não tem tanta repercussão assim", minimiza, garantindo que tem levado todas as piadas - de "separados no nascimento" a "o irmão esquecido do Cachoeira é senador?" - na brincadeira. "Se isso realmente me incomodasse, a única solução seria cortar minha cabeça."

O caso virou piada - além dos colegas, a história repercute no Twitter - desde que o nome (e o rosto) de Cachoeira começou a aparecer na mídia. Ironicamente, Taques foi um dos parlamentares mais atuantes em favor da recém-instalada CPI para investigar o "sósia" e um dos primeiros a cobrar explicações do colega Demóstenes Torres sobre suas ligações com Cachoeira. / FERNANDA YONEYA