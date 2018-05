Até marqueteiros questionam eficácia de debate para atrair voto Ninguém quer ficar fora do debate de TV, mas nem os principais assessores dos candidatos à prefeitura de São Paulo acreditam na eficácia deste tipo de confronto para atrair o voto do eleitor. "Só muda alguma coisa se o candidato não vier", resumiu o presidente do PSDB municipal, José Henrique Reis Lobo, ao final do debate promovido pela TV Bandeirantes, na quinta-feira . Candidatos em excesso (participaram oito dos onze), regras demais (impostas por eles mesmos), propostas semelhantes e quase três horas de duração tornam o programa monótono e amarrado. Experiente na área, o jornalista Luiz Gonzalez, hoje marqueteiro do prefeito e candidato Gilberto Kassab (DEM), afirma que o eleitor ainda não está ligado no tema da eleição. "É como a declaração do Imposto de Renda, todo mundo deixa para o último dia", contou à Reuters ainda no estúdio da Band. O interesse vai aumentando aos poucos, mas a falta de clima eleitoral também ajuda a afastar o eleitor. "Não tem propaganda de rua, outdoors, nada", aponta, sem mencionar o programa Cidade Limpa, criado por seu candidato, que retirou a propaganda externa das ruas para combater a poluição visual. No geral, o embate diante das câmeras colabora para o distanciamento do eleitor a postura dos concorrentes. "Todo mundo joga na retranca", acredita Gonzalez, que atuou nos últimos anos junto a candidatos do PSDB. Antes da campanha atual, trabalhou com Geraldo Alckmin (PSDB) na eleição presidencial de dois anos atrás. Tanto Gonzalez quanto Lobo acreditam que debate bom é aquele entre dois candidatos, como acontece no segundo turno das eleições. "Aí sim, há confronto de propostas", disse Lobo. Estão programados mais dois debates no primeiro turno. Na TV Record, em 28 de setembro, e na Globo, em 2 de outubro, três dias antes da votação. (Edição de Pedro Fonseca) (carmen.munari@reuters.com; 5511 56447705))