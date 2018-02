Ataídes diz que 'desfez a amizade' com contraventor

Desde 2004, a imprensa noticia a ligação de Cachoeira com ações ilícitas. Na época, o contraventor gravou o ex-assessor da Casa Civil Waldomiro Diniz lhe pedindo propina para o PT. "Quando reencontrei o Carlos (em 2009) e perguntei, ele me disse 'não, não mexo com jogo do bicho'. Acreditei." Segundo ele, Marcelo Limírio (apontado como sócio de Cachoeira) lhe repassou os R$ 5,8 milhões pela compra de um prédio. Os outros pagamentos, diz, se referem ao reembolso de despesas com combustível, quando emprestou seu jatinho ao grupo de Cachoeira. "Minha secretária passava e-mail para a secretária dele e ele (Cachoeira) pagava. Tenho todas as mensagens e as entreguei à CPI."