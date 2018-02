Astróloga é arma de Haddad na Internet

Fernando Haddad é um candidato cerebral. Graduado em direito, mestre em economia, doutor em filosofia e professor de ciência política, sempre pela Universidade de São Paulo, estudou Karl Marx e o materialismo histórico, que valoriza a observação das condições concretas da vida. Nem ao discursar na periferia deixa de usar palavras difíceis da academia. Mas não há racionalidade que resista à busca por votos, ao contato com o povo e a um marqueteiro atrás da orelha.

O site do petista divulgou recentemente um vídeo da astróloga Maricy Vogel, especialista em atender empresários e celebridades por R$ 800 a consulta. Ela é formada em administração de empresas pela FGV e tem em seu portfólio clientes como o cardiologista Roberto Kalil Filho e o estilista Pedro Lourenço.

Com uma certeza que lembra a de um engenheiro diante de uma planilha de cálculo, e grande intimidade com a câmera, Maricy crava: Haddad será o vencedor destas eleições, pois nasceu no dia da fundação de São Paulo, em 25 de janeiro, em uma noite de lua nova, e seu último aniversário também se deu sob lua nova. Não há nenhuma menção a propostas novas para a cidade.

Para Maricy, a conjuntura astral de Haddad indica "uma renovação completa" e "o eleitorado vai se reposicionar". A vidente contratada pelo são-paulino Haddad previu, em maio, o inédito título do Corinthians na Copa Libertadores da América.

Maricy destaca que o petista é o único candidato com signo de ar - elemento que abrange Gêmeos, Libra e Aquário, todos relacionados à função do intelecto e da comunicação - e que a posição dos astros sinaliza que o próximo prefeito será um "homem com qualidades aquarianas".

Haddad, que se classifica como socialista, disse ter gostado do vídeo da astróloga e já adotou o discurso esotérico: "Sou do signo da cidade, do dia da cidade!", afirmou ontem, rindo, em caminhada no Parque São Lucas, zona leste da capital. O misticismo durou alguns segundos e logo deu lugar ao tom professoral: "Entendo que uma campanha tem que manter o bom humor, veicular fatos pitorescos em busca de um componente mais descontraído".

Na semana passada, o petista seguiu esse discurso na prática e, durante um evento da campanha, pediu a um realejo que lhe tirasse a sorte. O conselho sorteado pelo periquito, porém, o preveniu sobre "más companhias".

O slogan de Haddad - "Pense Novo" - também combina com as orientações dos astros. "O aquariano tem a energia da novidade, da ousadia, do fazer diferente, ao mesmo tempo em que tem uma capacidade de abstração muito grande", explicou ontem o astrólogo Pedro Carvalho.