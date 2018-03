Assessor que recebeu via emendas pede demissão do cargo

Pelo menos três prefeituras do Rio Grande do Norte contrataram a empresa por meio de emendas apresentadas pelo deputado peemedebista ao Orçamento Geral da União. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, controlado por Alves, repassou mais R$ 1,2 milhão para a Bonacci Engenharia por meio de convênios com prefeituras.

Almeida é também tesoureiro do PMDB do Rio Grande do Norte, cujo presidente é o deputado peemedebista que tenta se eleger presidente da Câmara em eleição marcada para 1º de fevereiro. O deputado se empenha para ser eleito ao cargo há mais de dois anos. Com o apoio do Palácio do Planalto, ele se tornou o favorito na disputa. Conta com o apoio das grandes bancadas do PT, PP, PSD, DEM, PSDB e PDT. / JOÃO DOMINGOS