Assessor de Lula na campanha de Marta é 'boa notícia', diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), classificou como "boa notícia" a vinda de Gilberto Carvalho (assessor licenciado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva) para coordenar a campanha de Marta Suplicy (PT) à prefeitura de São Paulo. "É uma garantia que não vamos ter baixaria nessa campanha, vamos ter uma campanha de nível porque eu conheço pessoalmente o Gilberto Carvalho e eu sei que ele é uma pessoa de nível", afirmou nesta quinta-feira, 9, o governador durante a inauguração do primeiro Poupatempo da Baixada Santista, no centro de Santos. O governador disse que "sentiu-se orgulhoso" com a aprovação de 61% da administração de Gilberto Kassab (DEM) à frente da prefeitura da capital, conforme divulgou o Datafolha. "Eu iniciei a gestão, fui o prefeito ele era o meu vice e continuou por mais tempo do que eu, que administrei a cidade por 15 meses", afirmou. Serra disse que, no segundo turno, vai gravar para o programa eleitoral de Kassab na TV e estará ao lado do prefeito "quando for necessário e quando for chamado". "Não é preciso sair correndo, quem se elege é o candidato, quem ganha as eleições são os candidatos, a gente apóia", completou.