Assessor de gabinete fez campanha para Aécio

Mais próximo assessor do senador Aécio Neves (MG) em suas viagens como candidato à Presidência pelo PSDB, o jornalista Luiz de Melo Alvarenga Neto deixou o cargo de secretário parlamentar do Senado em 31 de julho, 25 dias após o início oficial da campanha. A exoneração foi publicada nesta terça-feira pelo Diário Oficial da União.

Segundo o artigo 375 do regimento do Senado, compete ao secretário parlamentar "executar as tarefas de apoio administrativo ao titular do gabinete; (...) atender as partes que solicitam audiência; acompanhar junto às repartições públicas assuntos de interesse do parlamentar; e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo".

Luiz Neto tem acompanhado Aécio em quase todas as agendas como candidato em carreatas, passeatas e comícios. Questionado pelo Estado sobre a exoneração, Neto respondeu que não poderia falar porque estava "no meio de uma carreata".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gabinete de Aécio teria consultado o Senado sobre a situação. A resposta foi que o jornalista poderia acompanhar o tucano desde que não portasse material de campanha nem cuidasse da agenda do candidato. "Ele estava exercendo os atos de ofício que sempre exerceu", disse Walter Rodrigues, assessor jurídico do gabinete.