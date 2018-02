Assembleia reabre licitação de automóveis

Em janeiro, a Assembleia suspendeu a concorrência após o Estado ter revelado que o texto do antigo edital direcionava a compra para apenas dois modelos de carro que atendiam às características mínimas exigidas pela Casa.

O novo edital preparado pela presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo permite que pelo menos 15 modelos fabricados por oito montadoras diferentes se enquadrem nas novas especificações.

Agora, os automóveis licitados pelo Legislativo paulista deverão obedecer a 21 novos critérios técnicos - eles foram reformulados pela Casa após as denúncias de favorecimento de apenas duas concorrente no edital anterior.

Com isso, a Assembleia pretende substituir os veículos dos deputados, todos com mais de 80 mil quilômetros rodados. De acordo com o edital, os 94 carros antigos serão parte do pagamento dos veículos novos, estimados em R$ 7,5 milhões. A permuta deve quitar R$ 2,9 milhões do valor.