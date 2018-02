Aspirantes usam e-mail e até 'lista de apoiamento' A aproximação feita pelos autocandidatos em campanha pela vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) varia. Há quem envie e-mails deixando expresso o motivo do pedido de audiência: "Vaga no Supremo Tribunal Federal". Outros se aproximam dos conselheiros da presidente da República de forma mais reservada, solicitando um horário na agenda para uma "visita institucional". Há, ainda, quem prefira trilhar um roteiro mais tradicional, consultando pessoas próximas no governo sobre a chance de uma indicação e pedindo ajuda. Não querem aparecer como candidatos de si mesmos.