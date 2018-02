As manobras do foragido para evitar a extradição O ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato pretende conservar em segredo, pelo tempo que for possível, o seu novo endereço na Itália. O objetivo é adiar ou dificultar um eventual pedido de extradição por parte do Brasil. Segundo apurou o Estado, Pizzolato foi informado de que, para pedir que seja extraditado, o País terá de indicar a sua localização.