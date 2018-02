Artistas na rede de Marina

Nas últimas semanas, Marina divulgou fotos ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Os dois foram clicados assinando a ficha de apoio.

Em março, o ator Marcos Palmeira organizou um jantar em sua casa, no Rio, para apresentar a Rede a cerca de 50 convidados da classe artística. Dias depois, a ex-senadora desembarcou em São Paulo para ver o desfile de outro apoiador, o estilista Ronaldo Fraga, na São Paulo Fashion Week.

No mês passado, a sigla lançou um vídeo que foi produzido com a ajuda do cineasta Fernando Meirelles. A locução foi feita por Marcos Palmeira. Também aparecem na gravação o ator Wagner Moura e os músicos Lenine, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes.

Na sexta-feira, a Rede divulgou que já havia recolhido mais de 263 mil assinaturas. A meta é conseguir 300 mil até o final de abril e terminar todo o processo até 15 de junho.