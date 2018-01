Arruda e ex-vice cogitam disputar eleições neste ano

Arruda tenta articular uma nova candidatura ao governo do Distrito Federal neste ano. A última eleição que ele disputou foi em 2006, quando se elegeu governador, mas acabou cassado em março de 2010, após o escândalo conhecido como mensalão do DEM. Arruda quer aproveitar a baixa aprovação do atual governador, Agnelo Queiroz (PT), apontada nas pesquisas de opinião para tentar voltar ao cargo.

Seu então vice-governador, Paulo Octávio, que renunciou em decorrência do mesmo escândalo, também se filiou a uma legenda para tentar retomar a carreira política. O empresário integra agora o PP, outro partido da base do governo federal. A expectativa é a de que ele dispute uma vaga ao Congresso, mas não está definido se para a Câmara ou para o Senado.