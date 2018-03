Arruda deixou sigla em 2009 Recentemente, outro caso envolvendo a Polícia Federal abalou o DEM. Em 2009, o então governador do DF, José Roberto Arruda (hoje sem partido), também foi alvo de uma operação da PF. Arruda foi flagrado em vídeo recebendo dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais Durval Barbosa no esquema que ficou conhecido como "mensalão do DEM". Arruda também tentou resistir, mas não aguentou a pressão e no dia 10 de dezembro de 2009 se antecipou à possível expulsão do partido e decidiu se desfiliar.