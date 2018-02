Arminio: ‘Nunca disse que o salário subiu demais’

Segundo ele, “um blog ligado ao PT” difundiu essa versão erroneamente. Na entrevista de abril, o economista disse: “O salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos (...). Mesmo as grandes lideranças sindicais reconhecem que, não apenas o salário mínimo, mas o salário em geral, precisa guardar alguma proporção com a produtividade, sob pena de, em algum momento, engessar o mercado de trabalho”. Segundo Arminio disse ontem, essa avaliação é “convergente de economistas do governo e da oposição, encontrada inclusive nas atas do Copom”.