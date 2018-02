Araçatuba lança comitê ‘Marinaldo’ ARAÇATUBA - Os comitês “Edualdos” deram lugar aos comitês “Marinaldos” no interior de São Paulo, com a afixação de cartazes com as fotos de Marina Silva e Beto Albuquerque, candidatos a presidente e vice pelo PSB, mas sem retirar os banners com as fotos de Geraldo Alckmin e Márcio França, que formam a chapa de PSDB e PSB ao governo de São Paulo, ao lado de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo no dia 13.