Apurados 56%, Berger atinge 59% em Florianópolis Com mais da metade da apuração concluída, o candidato peemedebista à reeleição à Prefeitura de Florianópolis, Dário Berger, mantém-se à frente na disputa. Ele registrava, até as 18h21, 59,18% dos votos válidos (75,465 mil) contra 40,82% (52,043 mil) do adversário do PP, Esperidião Amin, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até esse horário, já haviam sido apurados 56,37% dos votos, de um total de 301,967 mil. A abstenção chegava a 17,79%, 2,34% dos eleitores votaram em branco, enquanto 6,54% anularam.