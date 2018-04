Apurados 50% dos votos, Dário lidera em Florianópolis Em Florianópolis, com 49,31% dos votos apurados, o candidato Dário Berger (PMDB) tinha 41,68% dos votos válidos, segundo balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 18h33. Esperidião Amin (PP) tinha 24,82% da preferência e Cesar Souza Junior (DEM), 13,25%. Em quarto lugar, Angela Albino (PCdoB) tinha 11,59% dos votos válidos e Nildão (PT) contava com 6,30%. O votos brancos somavam 2,31% e os nulos, 4,76%.