Apuração da CGU sobre Rose deve ser concluída neste mês

Rose, como é conhecida, indicou diretores para as duas últimas. Ela era amiga íntima do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, segundo a denúncia, usou essa proximidade para sugerir as nomeações dos irmãos Paulo e Rubens Vieira, aprovadas pelo Senado. Os três foram exonerados após as denúncias.

A Controladoria-Geral da União (CGU) investiga como eles usaram os cargos para obter benefícios próprios, como viagens, reforma de apartamento. O processo administrativo deve ser concluído ainda neste mês.