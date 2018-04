Apuração começa em BH e Lacerda lidera com 52% dos votos

A apuração dos votos já teve início em Belo Horizonte. Com 0,52% das urnas apuradas, Marcio Lacerda (PSB) liderava com 52,28% dos votos, seguido de perto por Leonardo Quintão (PMDB), com 47,72%. Na pesquisa de boca-de-urna do Ibope/TV Globo, Lacerda aparece como vencedor. A sondagem aponta que Lacerda tem 56% dos votos contra o rival Leonardo Quintão (PMDB), com 44%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais. Foram ouvidos 6 mil eleitores. Veja também: Prefeito de BH defende 'convergência' entre petistas e tucanos Clima de cordialidade deixa debate ameno em Belo Horizonte Lacerda e Quintão aparecem tecnicamente empatados em BH Perfil dos candidatos de Belo Horizonte Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Lacerda, que começou a campanha com um dígito de intenção de voto, deu uma guinada em agosto. Em 15 dias, ele saltou de 9% para 40% e desbancou Jô Moraes (PCdoB), a adversária até então, que fez a curva inversa. Leonardo Quintão (PMDB) tirou o segundo lugar da comunista e chegou a 42% das intenções de voto na última pesquisa Ibope/TV Globo, realizada entre os dias 24 e 25 de outubro. Na mesma sondagem, Lacerda aparece tecnicamente empatado com Quintão, com 45% das intenções. A Justiça Eleitoral proibiu o uso de imagens e voz de Aécio nos programas de Lacerda porque o partido do governador - o PSDB - não faz parte da coligação do candidato. No entanto, o TSE liberou a participação no segundo turno. A força que catapultou Lacerda para a liderança em poucas semanas está na avaliação da gestão de seus padrinhos políticos. O governador Aécio Neves (PSDB) tem avaliação positiva de 86% - apenas 3% lhe dão avaliação negativa. O prefeito Fernando Pimentel (PT) tem avaliação positiva de 84% e negativa de 3%. Frente aos dois, a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - positiva para 63% e negativa para 8% - parece secundária. Quintão também embalou na popularidade de Aécio. "O governador Aécio também é meu aliado. Tenho, inclusive, amizade pessoal com o governador", ressaltou Quintão, em debate na TV, destacando ainda a condição de aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cujo governo o PMDB tem seis ministérios. O peemedebista teve crescimento considerável nas últimas pesquisas, criando a possibilidade de levar a eleição para o segundo turno. Quintão buscou tirar de Lacerda a primazia pelo bom entendimento com Aécio. (Com Carlos Marchi, de O Estado de S. Paulo, e Reuters)