Aprovação recorde de Lula beneficia campanha, diz Marta

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que bateu recorde histórico ao atingir 64% de avaliação ótima ou boa, segundo pesquisa Datafolha publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, se reflete na sua candidatura e na dos candidatos petistas ou coligados ao partido nas eleições municipais. "É claro que ajuda muito. É uma situação extremamente favorável a todos os candidatos coligados", disse. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Líder nas pesquisas de intenção de voto, Marta declarou estar "absolutamente tranqüila" em relação ao segundo turno. "Quem vier, a gente enfrenta", afirmou. Na avaliação dela, há um empate técnico entre o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab, e o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin - coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC). A afirmação da petista foi feita hoje durante visita aos bairros de Perus e Morro Doce, na zona norte da cidade. Para o vereador José Américo (PT), que acompanhou Marta pela manhã, Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), é quem deve enfrentar Marta no segundo turno. "A candidatura de Alckmin está sendo desconstruída", disse. Já o candidato a vice-prefeito na chapa petista, Aldo Rebelo (PCdoB), afirmou que embora Marta tenha se saído muito bem no debate de ontem, "Alckmin mostrou que sua candidatura está viva". "Não se pode tomar as pesquisas de intenção de voto como definitivas." Durante discurso, Rebelo afirmou que Marta deu um "banho" nos adversários no debate. A candidata admitiu que a região tem problemas graves de transporte, saúde e educação, mas disse que trabalhará para resolvê-los. "Não adianta fazer as coisas na véspera da eleição", alfinetou, em referência a Kassab. "Quem não usa serviço público, pode até acreditar, mas quem vai numa AMA (Atendimento Médico Ambulatorial) não resolve nada." A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) lembrou que a região de Perus foi uma das que mais deu votos ao presidente Lula na campanha de 2006. "Nós sabemos que aqui é uma região onde somos fortes, mas ainda podemos crescer um ou dois pontos. Se conseguirmos, será um resultado muito bom", afirmou. Alvo Na avaliação da petista, o fato de ter sido o principal alvo de ataques dos adversários no debate promovido ontem pela TV Bandeirantes é normal e faz parte da política. "Você é atacada quando você está bem disparada na frente. Temos o dobro dos votos deles." Marta disse considerar a apresentação e discussão de propostas mais interessante do que a troca de acusações. "É uma pena", opinou a candidata sobre a troca de farpas que vem ocorrendo nesta campanha eleitoral. "Muito tempo se perde em atacar, e eu tenho que me defender." Apesar da afirmação em defesa de uma campanha propositiva, a petista voltou a atacar o adversário do DEM, reiterando que todas as escolas de lata foram construídas durante a gestão de Celso Pitta, da qual Kassab participou como secretário de planejamento. "Eu acho um acinte o que fizeram, porque quem fez todas as escolas de lata e me acusa, foi o Kassab. E quem tirou, fui eu. Eu comecei e ele terminou as que faltavam", afirmou. Ainda nas críticas ao atual prefeito e candidato à reeleição, Marta disse que, apesar de criticar as escolas de lata, Kassab está construindo três AMAs de lata nos bairros da Penha e do Jardim Helena, na zona leste, e da Brasilândia, na zona norte da capital paulista.