Após vitória de Paes, Maia troca dois auxiliares Logo depois de ver seu desafeto Eduardo Paes (PMDB) vencer a eleição no Rio, o prefeito Cesar Maia (DEM) resolveu trocar alguns de seus principais auxiliares. Apesar de alegar se tratar de uma coincidência e negar retaliações, Maia decidiu afastar de seu governo correligionários que não o acompanharam no apoio a Fernando Gabeira (PV) e aderiram ao peemedebista. Deixam o governo de Maia dois nomes conhecidos do DEM fluminense: a ex-deputada Laura Carneiro, que era assessora especial do gabinete do prefeito havia cerca de dois anos, e o secretário municipal de Transportes, Arolde de Oliveira. Laura fez campanha para Solange Amaral (DEM) no primeiro turno, mas recusou-se a apoiar Gabeira e atuou em favor de Paes no segundo. Já Oliveira foi mais discreto na adesão a Paes na segunda etapa, mas sua mulher, Yvelise de Oliveira, apoiou o peemedebista desde o primeiro. Segundo o prefeito, a ex-deputada Laura Carneiro deixou o cargo a pedido, porque gostaria de voltar a Brasília, onde tem matrícula como funcionária pública. "Ela havia pedido para sair e eu fui incapaz de afastá-la antes das eleições. É exatamente o contrário", argumentou o prefeito. Laura não foi encontrada pela reportagem. Oliveira não quis falar, alegando estar em reuniões, mas Maia confirmou a sua demissão dizendo que foi a pedido do próprio secretário. "Sempre que os atos coincidem com datas se especula a respeito", disse o prefeito, negando perseguição aos que aderiram a Paes. No entanto, o prefeito aproveitará as mudanças para premiar pelo menos dois candidatos a vereador do DEM derrotados nas urnas que arregaçaram as mangas por Gabeira atendendo ao seu chamado. Embora Maia não confirme, correligionários dão como certa a indicação do ex-vereador Romualdo Boaventura para o lugar de Oliveira. O prefeito também deu posse a um novo secretário de Meio Ambiente. Assumiu o professor Célio Luparelli, que tentou sem sucesso uma vaga na Câmara pelo DEM e fez até correntes na internet em favor de Gabeira.