Após ter candidatura negada, PCO registra novo vice Após ter a candidatura para prefeito e vice negada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em julho, o PCO registrou hoje um novo candidato a vice. Roberto Gerbi foi substituído por Afonso Teixeira Filho na chapa da candidata à Prefeitura de São Paulo, Anaí Caproni. Caberá agora a um juiz da 1ª Zona Eleitoral decidir se aprova o novo nome. A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Anaí e Gerbi em julho por eles terem deixado de votar nas últimas eleições e não justificarem a ausência. Anaí recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, até que saia essa decisão, tem direito a tempo no horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Segundo a decisão do TRE, Anaí faltou às urnas em 2004 e 2005. Gerbi, em 2006. Além disso, Gerbi não apresentou comprovante do grau de escolaridade para o cargo pretendido nem prestou contas de sua campanha eleitoral em 2006.