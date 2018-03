Após rusga, Cabral e presidente se elogiam Em meio a um clima de guerra entre o PT e o PMDB do Rio por causa da sucessão estadual, o governador Sérgio Cabral (PMDB) e a presidente Dilma Rousseff trocaram ontem elogios. "Aqueles que, na política, tentam me dividir com a presidenta Dilma não conseguirão. Estamos unidos olhando o Rio e o Brasil", discursou o peemedebista em ato para construção do Veículo Leve sobre Trilho. "Podem falar o que quiserem. Nós, da nossa parte, estamos juntos", retribuiu Dilma, que citou várias vezes o vice Luiz Pezão, apoiado por Cabral. O PMDB exige que o petista Lindbergh Farias desista da candidatura em 2014 e apoie Pezão. Cabral chegou a insinuar apoio ao tucano Aécio Neves. / LUCIANA NUNES LEAL