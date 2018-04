Após ir para o 2º turno, Gabeira relaxa na piscina do Flamengo

Fotos: Wilton Júnior/AE RIO - O candidato do PV à Prefeitura do Rio, Fernando Gabeira, aproveitou a manhã desta segunda-feira para praticar natação na piscina do Flamengo. Gabeira chegou ao segundo turno após derrotar o candidato do PRB, Marcelo Crivella. O verde teve 25,61% dos votos contra 19,06% do seu adversário. Eduardo Paes, do PMDB, foi o primeiro, com 31,98%. O segundo turno será realizado no próximo dia 26. O candidato ainda não definiu seus aliados para a disputa contra Paes.