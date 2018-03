Após impasse, PSDB e Serra acertam dívida

A direção nacional do PSDB chegou a um entendimento, nesta semana, com representantes do ex-governador José Serra a respeito de pagamento de dívidas da campanha presidencial de 2010. A discussão sobre quem pagaria duas multas, totalizando R$ 12 mil, foi motivo de mais uma polêmica interna entre os tucanos.

Advogados de Serra receberam as multas aplicadas ao ex-governador há mais de um mês em razão de comerciais do partido feitos no ano passado - a Justiça os considerou propaganda antecipada. A direção do PSDB foi, então, procurada para quitar os débitos. Mas a cúpula tucana respondeu que não poderia pagar os valores, já que as multas eram aplicadas a Serra e não à sigla.

Como a campanha eleitoral já acabou, mas a Justiça ainda está julgando as ações da disputa do ano passado, o PSDB passou a discutir se caberia ao partido arcar com o custo, mesmo após encerrada a eleição presidencial.

A lei diz apenas que podem ser considerados gastos eleitorais "multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após negociações, os dois lados chegaram nesta semana ao acordo de que os valores das multas seriam custeados com recursos da campanha e seriam registrados como dívidas do pleito de 2010 - o partido tem cerca de R$ 8 milhões em dívidas da disputa do ano passado. Para isso, a legenda precisa ainda arrecadar receitas para bancar as dívidas que restam.

"Foi uma questão meramente burocrática. A multa eleitoral constitui dívida da campanha e deve ser custeada por recursos da campanha", declarou o advogado Ricardo Penteado, que representou Serra na eleição.

Em agosto, o PSDB fez consulta ao TSE a respeito do pagamento de multas de campanhas aplicadas nos seus candidatos.

No ofício enviado ao tribunal, a legenda questiona se pode "um partido político utilizar recursos do Fundo Partidário para pagar as referidas multas eleitorais se aplicadas, após as eleições, ao próprio partido, a seu candidato ou a filiado". O tribunal ainda não se pronunciou sobre o tema.

Punição. Na semana passada, em outra ação, o PSDB e Serra também foram condenados por campanha antecipada. A Justiça aplicou uma multa de R$ 20 mil ao ex-candidato e de R$ 50 mil ao partido e determinou ainda a perda de tempo de propaganda e inserções na TV a que a legenda tinha direito neste semestre.