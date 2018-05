Após criticar Câmara de SP, Soninha vira alvo de representação

A vereadora Soninha Francine (PPS), candidata à Prefeitura de São Paulo, recebeu nesta quarta-feira, 10, representação por quebra de decoro assinado pelo vereador Carlos Apolinário, líder do DEM na Câmara Municipal. A Corregedoria se reuniu nesta manhã para discutir as declarações da vereadora feitas durante a sabatina do Grupo Estado, de que alguns vereadores recebiam propina em troca de aprovação de projetos. "Eu recebi o pedido de representação assinado pelo vereador Carlos Apolinario, líder do DEM na Câmara, acho que, em nome do partido e, pelo que me disseram, a reunião não chegou a deliberar porque não deu quórum para indicar relator", disse ao estadao.com.br. O corregedor, Wadih Mutran (PP), ficou de marcar novo encontro para dar continuidade às investigações. Veja Também: VÍDEO: Declarações de Soninha agitam a Câmara Municipal BLOG: Principais declarações de Soninha durante sabatina Galeria de fotos do tumulto 'Na pior das hipóteses, recebe-se dinheiro para votar um projeto' Soninha disse que "não ficou nem um pouco supresa com a representação". "Acho engraçado ou trágico. Eu não disse nada que eu não acredite e que eu precisa apresentar nomes e provas", contou. Sem citar nomes, ela disse que vereadores votam "em função do que ficar combinado que eles receberão em troca". E acrescentou: "na pior das hipóteses", é o dinheiro que orienta as votações. Vereadora desde 2004, Soninha anunciou que lançará, no ano que vem, um livro intitulado O Catálogo da Desonestidade - de A a Z.