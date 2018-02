Após ameaça, PV agora diz que fica com Serra

"A parceria nunca foi rompida. Estaremos ao lado de Jose Serra nos próximos oito anos, porque ele ficara oito anos", disse o presidente municipal do PV, Carlos Camacho.

Durante o dia, o próprio presidente nacional do PV, deputado José Luiz Penna (SP), já afirmava que o partido "não quer romper a aliança" com Serra. "No conjunto do partido, a ideia é requalificar o relacionamento."

Membros do PV ficaram insatisfeitos com a indicação do ex-secretário municipal de Educação Alexandre Schneider (PSD) para o posto de vice. Eles pleiteavam a vaga para Eduardo Jorge, que se licenciou da secretaria para poder ser indicado à vice.

Mal-estar. Antes da reunião, Camacho deixava explícito o desgosto em relação à escolha de Schneider como vice de Serra. "Nós fomos deixados de lado, não fomos consultados e isso gerou mal-estar no partido."

O PV integra o leque de partidos que compõem a coligação de Serra. Além do PV e PSDB, PR, DEM e PSD compõem a chapa. Os verdes, no entanto, são os únicos que não aderiram à coligação proporcional, também chamada de "chapão", na qual os vereadores das legendas coligadas dividem o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. / FELIPE FRAZÃO, GUILHERME WALTENBERG e ISADORA PERON