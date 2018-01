Apoio ao PT vira assunto de chanceleres O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, conversará hoje, em Caracas, com o colega venezuelano Elías Jaua, sobre a presença do embaixador da Venezuela no Brasil, Maximilien Arveláiz, no ato em defesa do PT, na última terça-feira. O assunto "poderá ser levantado", afirmou Patriota, mas avisando que o tema não está no centro da agenda.