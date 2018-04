Apoiado por Lula, petista lidera com 44,07% em Guarulhos

Com 26,44% dos votos apurados, o petista Sebastião Almeida lidera a disputa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele tem 44,07% dos votos válidos. Em segundo lugar, está o tucano Carlos Roberto, com 24,82%. O terceiro colocado é Jovino, do Partido Verde, com 19,14%. A eleição na segunda maior cidade do Estado ainda está definida. Guarulhos é a segunda maior cidade do Estado. Almeida recebeu o apoio do presidente Lula durante a campanha