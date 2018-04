Apesar de empate técnico, Paes diz estar confiante na vitória

O candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, votou por volta das 9h20, no Gávea Golf Clube, em São Conrado, zona sul da cidade, acompanhado de seus filhos, Bernardo, de 4 anos, e Isabela, de 2, e da mulher, Cristine. Ele se disse confiante, mesmo com as últimas pesquisas tendo apontado um empate técnico com o adversário, Fernando Gabeira (PV). "Na última semana, teve uma virada. O candidato adversário estava com quatro a cinco pontos na frente, e agora nós estamos na frente. Apesar de ser um empate técnico, temos uma leve vantagem", disse Paes. Antes de chegar a seu local de votação, por volta das 9 horas, ele já havia estado nas igrejas da Penha e de São Jorge, ambas na zona norte, "para fazer as orações". Agora, começa a percorrer pontos das zonas norte e oeste do Rio, até o fechamento das urnas. Paes vai acompanhar a apuração em casa, com a família, e só depois do resultado falará com a imprensa, no comitê central da campanha.