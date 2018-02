Anulada decisão sobre aparição de Aécio em campanha O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) anulou a sentença primeira instância proferida pelo juiz Marcos Flávio Padula, da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral de Belo Horizonte, que julgou legal a participação do governador Aécio Neves (PSDB) no horário eleitoral do candidato a prefeito Márcio Lacerda (PSB). A anulação ocorreu porque o Ministério Público Eleitoral e Lacerda não foram ouvidos no processo - que será devolvido à comissão para que sejam cumpridos os trâmites legais e nova sentença seja proferida. A decisão, tomada ontem, não impede que Aécio continue aparecendo nos programas do candidato socialista. A anulação da sentença, porém, foi comemorada pela assessoria jurídica de Jô Moraes, que confia que o MP irá se posicionar contra a participação do governador no horário eleitoral. O PSDB apóia informalmente a coligação em torno de Lacerda. A disputa na Justiça fez a candidata do PCdoB elevar o tom das críticas à articulação entre Aécio e o prefeito da capital, Fernando Pimentel, padrinhos da candidatura do socialista. Hoje, o programa eleitoral de Jô Moraes destacou que a candidata "não representa interesses de duas ou três pessoas".