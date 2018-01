Antes de deixar o cargo, ministro tem agenda cheia O ministro Alexandre Padilha dedica os últimos dias à frente da Saúde para aproveitar ao máximo a exposição do cargo. Semana passada, ele participou de evento em São Paulo e divulgou números de ressarcimento de planos de saúde para o SUS. Os dados, considerados ruins, foram apresentados com festa. O ministro também deve acompanhar a presidente Dilma Rousseff em Cuba, onde o Mais Médicos será assunto de destaque. O plano é que, antes de deixar o cargo, ele receba um novo grupo de médicos cubanos. A tarefa mais árdua de Padilha tem sido contra a balança. Amante de doces - nunca faltam bombons em seu gabinete -, ele retomou a dieta de dois anos atrás, ainda sem resultados visíveis. Mas quem compara fotos da posse com as atuais percebe mudanças: a pele melhorou e está livre de cicatrizes. / L.F.