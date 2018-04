Antes da praia, Marta Suplicy vai ao comitê do PT

A candidata derrotada Marta Suplicy chegou nesta segunda-feira, 27, ao comitê do partido, o PT, na região central de São Paulo. Em seguida, está previsto uma viagem da petista para Iporanga, no Guarujá, onde vai descansar em sua casa de praia por uma semana. Derrotada pela segunda vez consecutiva na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy não voltará para o Ministério do Turismo, mas seu grupo político vai lutar para encaixá-la em outro cargo, já que ela não pode desaparecer da cena política até 2010. Motivo: ninguém no PT duvida de que Marta estará na lista dos que pretendem concorrer à sucessão do governador José Serra (PSDB), daqui a dois anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva conversou ontem com Marta por telefone e elogiou sua atuação na campanha. Crédito: Patrícia Santos/AE (Com Vera Rosa, de O Estado de S.Paulo)