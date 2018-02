Antecedente de Cacciola indica que extradição é inviável

Brasil e Itália não têm tratado de extradição de seus próprios cidadãos. Nenhum dos dois países extradita seus nacionais para cumprir penas em outros países.

O caso mais próximo ao de Henrique Pizzolato é o do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, proprietário do falido Banco Marka e condenado por crimes contra o sistema financeiro. Com dupla cidadania, Cacciola passou oito anos vivendo na Itália depois de fugir do Brasil. O ex-banqueiro chegou a ser preso, mas recebeu um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello e viajou para a Itália em julho de 2000, via Uruguai.

Cacciola viveu até 2008 em Roma, onde chegou a ser dono de um hotel butique

dos mais caros da cidade. Apesar dos pedidos de extradição feitos pelo governo brasileiro, a Itália se recusou a devolvê-lo ao Brasil, alegando que não extraditava nacionais italianos. Em setembro daquele ano, o ex-banqueiro decidiu passar alguns dias em Mônaco. Ali foi preso pela Interpol e extraditado para o Brasil - onde um indulto o devolveu à liberdade em 2011.