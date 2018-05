Animado, Alckmin estica agenda de campanha Com ânimo renovado, depois de ter elevado o tom das críticas aos adversários, o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, decidiu esticar hoje a agenda de campanha. Depois de caminhar pelo bairro da Barra Funda, na zona oeste da cidade, e participar de um evento no Sindicato dos Especialistas em Educação (Sinesp), o tucano decidiu fazer uma caminhada pela Avenida Paulista, congestionada e lotada de gente e automóveis no final da tarde. Apesar de negar que o ânimo renovado decorra do tom mais agressivo que adotou nessa reta final de campanha do primeiro turno, o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) admitiu estar "muito animado" com a campanha. Na caminhada pela Avenida Paulista, enfrentou garoa e vento forte o tempo todo. O candidato caminhou do prédio da TV Gazeta até a Rua da Consolação, cumprimentando eleitores que estavam nos ônibus, no comércio, ou circulavam pelas calçadas. Ele parou dezenas de vezes para tirar fotos, ouvir sugestões dos eleitores e distribuir santinhos. A impressão entre a própria equipe de campanha de Alckmin é de que o candidato se sentiu aliviado por poder falar de seus opositores. Depois da troca do marqueteiro, Alckmin passou a apontar falhas nas gestões de Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), e principalmente do ex-aliado Gilberto Kassab, prefeito e candidato à reeleição pela aliança "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). Os ataques começaram nos programas do horário eleitoral gratuito de Alckmin e hoje, pela primeira vez, foram ditos pessoalmente diante da imprensa. O candidato tucano acusou Kassab de oportunismo por tentar colar sua imagem na do PSDB. "Kassab não tem nada a ver com o PSDB", afirmou. O antigo marqueteiro Lucas Pacheco, ao deixar a campanha do tucano, acusou correligionários de Alckmin de barrar qualquer crítica, principalmente a Kassab. Com Raul Cruz de Lima no comando da campanha, o programa de TV ganhou novo cenário, novo ritmo e novo discurso.