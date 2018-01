ANÁLISE: Que decisão? Qual prejuízo?

Segundo o relator, o STF havia decidido aplicar uma certa multa ao réu, mas, por erro de digitação, um valor inferior constou no documento que sintetiza o resultado do julgamento. Imediatamente foi questionado se a Corte poderia restabelecer o valor maior. Possivelmente, segundo alguns ministros, se esbarraria na seguinte garantia penal: não é possível prejudicar o réu que recorre sozinho contra uma decisão judicial. Há, contudo, algum prejuízo a Valério se o STF restabelecer o valor da multa a respeito do qual os ministros deliberaram? Há quem diga, com base no Código de Processo Civil, que, em dadas condições, um erro pode se sobrepor ao que discutiram e decidiram os ministros. Assim, modificar o erro poderia gerar prejuízo indevido ao réu recorrente.

Há mesmo alguma garantia penal que exige a prevalência de tal erro? Juízes decidem questões relevantes porque oferecem razões para embasar suas decisões. Um réu condenado a 30 anos de prisão teria direito a cumprir só 3 por erro de digitação, ignorando-se os argumentos que o condenam aos 30? Garantias penais existem para evitar situações de injustiça, e não para perpetrá-las. Essa é a difícil questão que os ministros do STF terão que enfrentar.