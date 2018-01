ANÁLISE: penas, surpresas e credibilidade

Agora, além de Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Teori Zavascki, o ministro Marco Aurélio também se mostrou favorável a essa reavaliação. Ontem, quando foram julgados os embargos declaratórios de Cristiano de Mello Paz, José Dirceu e João Cláudio Genu, Marco Aurélio suscitou a necessidade de se reavaliar aspectos que poderiam acarretar até mesmo a mudança da pena de alguns dos acusados.

Contudo, ainda não há clareza a respeito do que essa insatisfação significa. Ela não implica necessariamente uma propensão a aceitar a possibilidade de embargos infringentes no julgamento da AP 470. Possivelmente pode se referir ao recurso de revisão criminal, disponível a todos os réus após o trânsito em julgado da decisão, ou seja, durante a execução das condenações. Além disso, não se pode descartar a hipótese de essa insatisfação sequer chegar a formar uma maioria no tribunal e, assim, não afetar o resultado final do julgamento.

Dentre tantas possibilidades de resultados jurídicos, há ainda alguma surpresa a esperar do julgamento da Ação Penal 470? Caso os ministros decidam realizar uma ampla revisão das condenações, em que medida isso afetaria a credibilidade do STF?

* PROFESSORA DA DIREITO GV