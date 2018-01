ANÁLISE: os males do sistema e o imperativo da ética Na sessão de ontem, o ministro Luís Roberto Barroso fez uma breve consideração sobre a perversidade do sistema político brasileiro e sua capacidade de fomentar a negociata criminosa do interesse público. A colocação é relevante pois sublinha as imperfeições de um modelo evidentemente corroído, mas precisa ser tomada com cautela.